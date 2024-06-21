ДТЭК планирует на 2027 год начало строительства Полтавской ВЭС

Крупнейший частный энергохолдинг страны ДТЭК Рината Ахметова планирует на 2027 год начало строительства Полтавской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 650 МВт,

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК ВИЭ.

"ДТЭК ВИЭ проходит этап получения всех необходимых разрешений и документов для подготовки к строительству ДТЭК Полтавской ВЭС. Компания получила технические условия на подключение 650 МВт мощностей к энергосистеме Украины.

Наличие технических условий является важной предпосылкой для проектирования подстанции сбора мощности будущей ВЭС. Плановый период начала строительства - 2027 год", - говорится в сообщении.

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"Ветроэнергетика имеет множество стратегических преимуществ - скорость строительства, рассредоточенность турбин и наибольшую генерацию с начала осени до конца весны.

Именно поэтому она должна стать основой для восстановления энергетического потенциала Украины в ближайшие годы. В соответствии с этим, мы и продолжаем комплексно готовиться к реализации проекта Полтавской ВЭС на 650 МВт мощности", - заявил заместитель гендиректора ДТЭК ВИЭ Олег Соловей.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства Полтавской ВЭС ДТЭК оценивается в 976 млн долларов. Компания хочет привлечь кредитное финансирование на 638 млн долларов.

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В компании добавили, что недавно на территории Глобинской общины смонтировали вторую метеомачту для проведения ветромониторинговой кампании.

"Вместе с первой они являются крупнейшими в Украине и имеют высоту 160 метров. Использование двух метеомачт связано с необходимостью точной оценки ключевых параметров - направлений ветровых потоков и силы ветра, поскольку ветропарк будет размещаться на очень большой территории.

Параллельно команда проводит орнитологические исследования. Специалисты уже предоставили компании орнитологический отчет за период полугодового мониторинга весенней миграции, который подтверждает правильность предыдущей схемы расположения ветротурбин и отсутствие их влияния на миграцию птиц. Далее орнитологи будут выполнять исследования осенней миграции птиц рядом с перспективной ВЭС", - добавили в ДТЭК.

Экономическая правда