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Большинство не отремонтировать: "Укнафта" проверила новополученные АЗС "Татнефти"

Пятница, 21 июня 2024, 17:20 - Виктор Волокита
 

"Укнафта" после визуального осмотра установила неудовлетворительное состояние активов российской "Татнефти", подавляющее большинство из которых не подлежат ремонту или восстановлению.

Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Корецкий. 

Он напомнил, что АМКУ предоставил "Укрнафте" разрешение на управление сетью "Татнефти".

Речь идет о более чем 110 объектах разного типа (автозаправочные комплексы, нефтебазы, другие хозяйственные помещения), размещенных на территории Полтавской и Харьковской областей. 

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"Укрнафте" придется рассматривать каждый случай отдельно, чтобы рассчитать необходимый уровень инвестиций и сроки их возврата", - добавил Корецкий. 

Напомним: 

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ПАО "Укрнафта" на получение в управление долей в уставном капитале российской группы "Татнефть" в Украине.

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Экономическая правда 

Укрнафта Татнефть АЗС
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