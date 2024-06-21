ЕС предоставил более половины финансовой помощи в этом году

В течение первых пяти месяцев 2024 года финансовая помощь от ЕС составляет более половины от всех привлеченных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Европейский Союз - крупнейший донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. За первые пять месяцев текущего года финансовая поддержка от ЕС составляет более половины от всех привлеченных средств", - сказал министр финансов Сергей Марченко, выступая онлайн на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN).

Марченко также добавил, что эта помощь является важным элементом, благодаря чему финансовая система продолжает быть стабильной.

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По выполнению бюджета-2024, Сергей Марченко отметил, что международные партнеры заверили в дальнейшей финансовой поддержке Украины.

В министерстве ожидают, что финансовая помощь от ЕС будет крупнейшей по объему и достигнет в этом году 16 млрд евро, при условии выполнения Украиной индикаторов Плана Украины.

Напомним:

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В Нацбанке рассчитывают, что Украина в этом месяце получит 2,2 млрд долларов от МВФ и 1,9 млрд евро от ЕС.

Украина в этом году требует еще 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления. Это оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и ИТ-сектор.