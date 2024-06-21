Танкеры "теневого флота" собрались в Балтийском море: покажут действенность санкции Британии

Три танкера, которые недавно попали под санкции Великобритании, собрались в Балтийском море. Два из них готовятся загрузить нефть в российских портах Приморск и Усть-Луга.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти суда, вместе с танкером для перевозки химических веществ и нефтепродуктов, были включены в санкционный список 13 июня. Тогда Великобритания объявила о масштабных санкциях против России, включая первую попытку ограничить деятельность так называемого "теневого флота", который перевозит российскую нефть, а также ключевой московской страховой компании.

Агентство Bloomberg отмечает, что их загрузка (или ее отсутствие) покажет, насколько действенными стали санкционные меры Великобритании.

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Танкер Robon (ранее известный как Turba) хорошо знаком наблюдателям за "теневым флотом". В прошлом году его сняли на видео во время передачи российской нефти с подделкой местонахождения. С момента включения в санкционный список судно стоит на якоре возле порта Усть-Луга вместе с тремя российскими танкерами, которые попали под санкции США в декабре и феврале. Ни один из этих кораблей не загружал груз с тех пор.

Ocean AMZ находится на расстоянии около 80 миль к западу, возле эстонского порта Таллинн, куда он прибыл в среду. Этот район является популярным местом для танкеров, ожидающих загрузки в балтийских портах. Сейчас там находятся еще восемь судов.

Ocean AMZ должен загрузить груз нефти сорта Urals в Усть-Луге, согласно данным Bloomberg. Но другая информация говорит, что его заменит другой танкер - Asher.

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Третий танкер, NS Laguna, проходит мимо балтийского острова Готланд. Он также направляется в Усть-Лугу, куда должен прибыть в субботу. Информация о судоходстве указывает на него как на возможного перевозчика груза нефти Urals, который будет отправлен из порта Приморск позже в этом месяце.

Напомним:

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против Российской Федерации.

Экономическая правда.