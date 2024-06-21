Запорожье и Кривой Рог: в этом году "Сільпо" открыл новые супермаркеты

20 и 21 июня сеть "Сільпо" открыла два новых супермаркета в ТРК CITY MALL (Запорожье) и ТРК "Солнечная Галерея" (Кривой Рог).

Об этом сообщает пресс-служба "Сильпо"

В сообщении говорится, что это первые открытия "Сильпо" в 2024 году.

Новые магазины стали 16-м в Запорожье и 4-м в Кривом Роге.

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"Площадь торговых залов составляет 3600 и 3900 м2 соответственно. Это самые большие магазины в обоих городах", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Май 2024 года для ТЦ стал рекордным месяцем по продолжительности вынужденного простоя в связи с воздушными тревогами, а индекс самочувствия ритейла снизился на 1 пункт.

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Экономическая правда