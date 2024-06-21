Киевское метро за 10 млн заказало кабели дороже рыночных цен

КП "Киевский метрополитен" 10 июня по результатам тендера заключило соглашение с ЧП "Техпромсервис" на поставку кабельно-проводниковой продукции на 9,70 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші", со ссылкой на "Прозорро".

Издание отмечает, что закупку провели по завышенным ценам, на что указывает ряд признаков.

В частности, на тендер подавалось ООО "Азовкабель", чье предложение было на 800 тыс грн или 8% дешевле предложения будущего победителя.

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Однако заказчик отклонил дешевое предложение из-за того, что в нем несколько кабелей были не с теми техническими характеристиками оболочки, что хотел заказчик.

Метрополитену требовалось, чтобы кабели имели изоляцию из резины типа РТИ-1 и могли выдержать нагрев токопроводящей жилы до +75°С. "Азовкабель" хотел продать метрополитену соответствующие кабели завода "Приват-кабель".

Однако заказчик сам обратился к заводу и спросил, действительно ли его кабели удовлетворяют таким требованиям. На что завод ответил, что кабель именно в изоляции из резины РТИ-1 выдержит нагрев жилы только до 65°, а если нужна большая выдержка, то завод готов сделать кабель из более современных изоляционных материалов, выдерживающих такие температуры.

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В этой ситуации метрополитен проигнорировал предупреждение завода, что эту температуру не выдерживает именно этот тип резины, и отклонил фирму за предоставление недостоверной информации.

Также метрополитен получил справку от Ассоциации "Укрэлектрокабель" о том, что кабели с необходимыми заказчику характеристиками в Украине делают два производителя - "Азовская кабельная компания" и "Крок ГТ".

Как отмечает издание, именно кабели от "Крок ГТ" и предложил метрополитену "Техпромсервис". При этом у них оболочка была из той же резины РТИ-1.

"Рыночные цены на кабели метрополитена также оказались значительно ниже окончательной тендерной цены", - пишут "Наші гроші".

Например, кабель КГ 4х6 для метрополитена будет стоить 247,68 гривен за метр с учетом НДС.

В розничном интернет-магазине "Electrolend" его цена 219,46 грн/м. А у крупного поставщика "Укрпровод" этот кабель стоит 152,45 грн/м.

ЧП "Техпромсервис" принадлежит Дмитрию Кокошкину. Он также является учредителем ООО "Азовская кабельная компания".

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Экономическая правда