Орбан хочет оплатить штраф от ЕС для Венгрии за счет "спонсоров" войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует заставить организации, которые он считает финансирующими войну в Украине, покрыть расходы на штраф, который Европейский Союз наложил на страну за несоблюдение политики предоставления убежища.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Заявление, которое Орбан сделал во время визита в Берлин, может привести к новому налогу на финансовую индустрию. Это также добавляет турбулентности, поскольку противоречивый лидер готовится к председательству в ЕС на ротационной основе.

Европейский суд наложил на правительство Орбана штраф в размере 200 миллионов евро (214 миллионов долларов) плюс дополнительно 1 миллион евро ежедневного штрафа за сознательное игнорирование правил ЕС по обращению с гражданами третьих стран, которые ищут убежища в стране. Люксембургский суд постановил, что Венгрия незаконно задерживала искателей убежища и депортировала людей без соблюдения надлежащей процедуры.

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Выступая из Берлина во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, Орбан заявил, что его чиновники работают над законодательством, которое позволит накладывать штраф на "спекулянтов", которые "наживаются" на войне в Украине или предоставляют займы для ее финансирования, а также на тех, кто наживается на миграции.

Хотя в интервью венгерскому государственному радио он не предоставил более подробной информации о том, какие именно учреждения или физические лица будут платить налог, Орбан имеет опыт введения специальных налогов на банки и другие отрасли, чтобы залатать дыры в бюджете.

На этой неделе Венгрия стала одной из семи стран, которым ЕС объявил выговор за чрезмерный дефицит бюджета.

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Напомним:

Правительство в Будапеште издало указ, по которым граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его завершения.

Экономическая правда.