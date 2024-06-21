Дополнительно на энергоэффективность и устойчивость энергосистемы пойдет 759 млн - Шмыгаль
Сегодня правительство утверждает порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Речь идет о дополнительной программе энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн грн", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, средства пойдут прежде всего на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности и установки альтернативных источников энергии.
"Государство расширяет возможность получить льготные займы, чтобы бизнес и люди могли уменьшить потребление электроэнергии или создать дополнительный источник для ее генерации", - добавил премьер.
Напомним:
За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для украинской энергосистемы составил более 1 млрд долларов.
Экономическая правда.