Дополнительно на энергоэффективность и устойчивость энергосистемы пойдет 759 млн - Шмыгаль 

Сегодня правительство утверждает порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Речь идет о дополнительной программе энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн грн", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут прежде всего на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности и установки альтернативных источников энергии.

Реклама:

"Государство расширяет возможность получить льготные займы, чтобы бизнес и люди могли уменьшить потребление электроэнергии или создать дополнительный источник для ее генерации", - добавил премьер.

Напомним:

За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для украинской энергосистемы составил более 1 млрд долларов.

Реклама:

Экономическая правда.