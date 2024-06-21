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Дополнительно на энергоэффективность и устойчивость энергосистемы пойдет 759 млн - Шмыгаль 

Пятница, 21 июня 2024, 13:58 - Виктор Волокита

Сегодня правительство утверждает порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. 

"Речь идет о дополнительной программе энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн грн", - рассказал Шмыгаль. 

По его словам, средства пойдут прежде всего на снижение ставок по кредитам для реализации проектов энергоэффективности и установки альтернативных источников энергии. 

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"Государство расширяет возможность получить льготные займы, чтобы бизнес и люди могли уменьшить потребление электроэнергии или создать дополнительный источник для ее генерации", - добавил премьер.  

Напомним: 

За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для украинской энергосистемы составил более 1 млрд долларов.

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Экономическая правда.

Шмыгаль правительство энергетика
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