Количество активных пользователей устройств Huawei приближается к миллиарду

Huawei Technologies Co. приближается к миллиарду активных потребительских устройств, что подчеркивает, что компания, находящаяся под санкциями США, ведет борьбу с Apple Inc. на ключевом китайском рынке.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам главы потребительского бизнеса Ричарда Ю, сейчас около 900 миллионов гаджетов Huawei установлены с собственным операционным программным обеспечением Harmony, что значительно больше, чем несколько месяцев назад. Продажи премиальных смартфонов Huawei выросли на 72% за первые пять месяцев 2024 года, сообщил он участникам ежегодного форума разработчиков в пятницу.

Эти цифры иллюстрируют феноменальный рост телефонов Huawei с момента презентации Mate 60 Pro, который содержал 7-нанометровый процессор, который, по мнению вашингтонских чиновников, китайские фирмы не могли разработать. С тех пор бизнес компании стремительно развивается, что помогло Huawei увеличить прибыль в мартовском квартале более чем в пять раз и отвоевать долю рынка у Apple и китайских конкурентов.

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По словам Ричарда Ю, Huawei намерена выпустить преемника своего флагманского смартфона Mate 70 в конце года. Он, скорее всего, будет работать на HarmonyOS Next, которая разорвет остатки связей с Android от Google. По словам Ю, Huawei планирует выпустить бета-версию для потребителей примерно в августе.

Напомним:

Компания Apple начала агрессивную кампанию скидок на своем официальном сайте Tmall в Китае, предлагая скидки до 2300 юаней (318 долларов США) на некоторые модели iPhone.

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Экономическая правда.