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Китайская фирма построит завод аккумуляторов в Словакии: вторая крупнейшая инвестиция в истории страны

Пятница, 21 июня 2024, 12:30 - Артур Крыжный
 
Getty Images

Китайская компания Gotion High Tech и ее словацкий партнер InoBat инвестируют 1,2 млрд евро в строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Словакии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что консорциум получит 150 млн евро субсидий и 64 млн евро налоговых льгот от правительства. Автомобильная промышленность является основным сектором экономики Словакии.

Завод начнет производство в начале 2027 года, выпуская аккумуляторы с общей годовой мощностью 20 гигаватт-часов, и достигнет полной мощности в середине того же года.

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Эта инвестиция является второй по величине в истории Словакии и способствует развитию автомобильной промышленности страны в условиях перехода на электромобили.

Справка. Gotion High-Tech - это китайская компания, специализирующаяся на исследовании, разработке и производстве литий-ионных аккумуляторов и систем хранения энергии.

Экономическая правда.

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