ФГИ попытается продать национализированную агрокомпанию миллиардера Шелкова за 50 миллионов
28 июня Фонд государственного имущества проведет онлайн-аукцион по продаже национализированной агрокомпании "Инвестагро", которая ранее принадлежала подсанкционному российскому миллиардеру Михаилу Шелкову.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
В пресс-службе напомнили, что "Инвестагро" - действующий сельскохозяйственный производитель, расположенный в Днепропетровской области. Основные культуры: подсолнечник, просо, рапс, пшеница.
В собственности предприятия находится 25 зарегистрированных единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 6222,2 кв.м, среди которых производственные, складские и административные здания и сооружения.
Для своей деятельности "Инвестагро" арендует 226 земельных участков общей площадью 1483,2729 га.
В пресс-службе добавили, что прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 июня включительно. Стартовая цена актива - 48,9 млн грн.
Регистрация участников происходит на аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадках.
Напомним:
Фонд госимущества дважды не смог продать конфискованную компанию российского олигарха Шелкова, "Инвестагро".
Первый приватизационный аукцион не состоялся из-за незаинтересованности потенциальных инвесторов. Повторный аукцион отменили.
Экономическая правда