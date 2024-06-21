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ФГИ попытается продать национализированную агрокомпанию миллиардера Шелкова за 50 миллионов

Пятница, 21 июня 2024, 12:10 - Виктор Волокита
 
Михаил Шелков
ФОТО: РБК

28 июня Фонд государственного имущества проведет онлайн-аукцион по продаже национализированной агрокомпании "Инвестагро", которая ранее принадлежала подсанкционному российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. 

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

В пресс-службе напомнили, что "Инвестагро" - действующий сельскохозяйственный производитель, расположенный в Днепропетровской области. Основные культуры: подсолнечник, просо, рапс, пшеница.

В собственности предприятия находится 25 зарегистрированных единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 6222,2 кв.м, среди которых производственные, складские и административные здания и сооружения.

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Для своей деятельности "Инвестагро" арендует 226 земельных участков общей площадью 1483,2729 га.

В пресс-службе добавили, что прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 июня включительно. Стартовая цена актива - 48,9 млн грн.

Регистрация участников происходит на аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадках.

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Напомним:

Фонд госимущества дважды не смог продать конфискованную компанию российского олигарха Шелкова, "Инвестагро".

Первый приватизационный аукцион не состоялся из-за незаинтересованности потенциальных инвесторов. Повторный аукцион отменили.

Экономическая правда

ФГИ Фонд госимущества приватизация
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