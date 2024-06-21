"Укрэнерго" увеличило объемы ограничений потребления электроэнергии в пятницу

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" увеличил объем ограничений электроэнергии в пятницу, 21 июня, с 13:00 из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что 21 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 13:00 объем ограничений будет больше. Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты. Информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

Кроме того, для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, однако этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.

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Соответственно в течение суток будет осуществляться импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27 573 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 620 МВт.

Добавляется, что в результате ухудшения погодных условий на утро 21 июня обесточены 53 населенных пункта в Донецкой, Сумской и Черниговской областях.

По другим причинам без энергопитания 491 населенный пункт. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

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Экономическая правда.