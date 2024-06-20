Новости 20 июня: отключения света, "транспортный безвиз" с ЕС продлили еще на год

Об отключениях света. В пятницу, 21 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять в течение всех суток.

В пятницу, 21 июня, с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений электроэнергии будет больше из-за последней атаки россиян.

О "транспортном безвизе". Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

О ВВП. Рост валового внутреннего продукта в Украине в мае 2024 г. по сравнению с маем прошлого года составил 3,7%.

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О БЭБ. Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об е-бронировании. Процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.

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