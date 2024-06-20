BMW отменяет контракт с Northvolt на поставку аккумуляторных элементов на €2 миллиарда
Немецкий автопроизводитель BMW отменил заказ на 2 миллиарда евро на аккумуляторные батареи для своих электромобилей, заключенный с Northvolt.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что ряд немецких СМИ, в том числе журнал Manager, сообщили, что шведская компания не смогла вовремя выполнить долгосрочный контракт на поставку аккумуляторных элементов, подписанный еще в 2020 году.
"Northvolt и BMW Group совместно решили сосредоточить деятельность Northvolt на разработке аккумуляторных элементов следующего поколения", - заявили в BMW.
Добавляется, что немецкая компания по-прежнему заинтересована в создании высокоэффективного производителя циркулярных и устойчивых аккумуляторных элементов в Европе.
Напомним:
Компании Volvo и Northvolt в начале 2022 года заявили, что построят завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в Гетеборге - строительство должно начаться в 2023 году.