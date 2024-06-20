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BMW отменяет контракт с Northvolt на поставку аккумуляторных элементов на €2 миллиарда

Четверг, 20 июня 2024, 20:51 - Игорь Пилипив

Немецкий автопроизводитель BMW отменил заказ на 2 миллиарда евро на аккумуляторные батареи для своих электромобилей, заключенный с Northvolt.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ряд немецких СМИ, в том числе журнал Manager, сообщили, что шведская компания не смогла вовремя выполнить долгосрочный контракт на поставку аккумуляторных элементов, подписанный еще в 2020 году.

"Northvolt и BMW Group совместно решили сосредоточить деятельность Northvolt на разработке аккумуляторных элементов следующего поколения", - заявили в BMW.

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Добавляется, что немецкая компания по-прежнему заинтересована в создании высокоэффективного производителя циркулярных и устойчивых аккумуляторных элементов в Европе.

Напомним:

Компании Volvo и Northvolt в начале 2022 года заявили, что построят завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в Гетеборге - строительство должно начаться в 2023 году.

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электромобиль BMW
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