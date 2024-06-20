Зеленский на Ставке поручил упростить условия для установки солнечных панелей и аккумуляторов

Фото: Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное энергетической безопасности. Правительству поручили разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, на Ставке заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Реклама:

Так же ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями", - заявил президент.

"Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.

Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту из инженерных сооружений, систем РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot. Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", - добавил он.

Реклама:

Читайте также: Остаться со светом. Как выбрать аккумулятор для бесперебойного питания квартиры

Как пережить зиму с отключениями электроэнергии. Интервью с энергоэкспертом

Солнечные панели на балконе. Как можно сделать квартиру более энергонезависимой