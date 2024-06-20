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Аудиторы предупредили о возможных махинациях при приватизации водочного завода в Умани 

Четверг, 20 июня 2024, 18:51 - Виктор Волокита


Во время государственного финансового аудита деятельности ГП "Уманский ликеро-водочный завод" специалисты Государственной аудиторской службы Украины предупредили о возможных злоупотреблениях со стороны группы заинтересованных лиц в процессе приватизации предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы. 

Согласно сообщению, в 2021 году "Уманский ЛГЗ" в Черкасской области Кабмин включил в перечень объектов "Большой приватизации". Тогда же Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации ГП путем продажи на аукционе.

Однако приватизации до сих пор не произошло.

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В то же время аудиторы Госаудитслужбы выяснили, что вокруг ликеро-водочного завода сформировался круг из двух групп частных компаний, заинтересованных в его приобретении.

Перед этими компаниями ГП "Уманский ЛВЗ" имеет значительные суммы задолженностей, что дает им определенные преимущества в случае его продажи.

"Поэтому для недопущения рисковых операций Госаудитслужба в пределах своей компетенции предоставила ряд рекомендаций по эффективности управления средствами и имуществом для улучшения финансового состояния ГП "Уманский ликеро-водочный завод", - сообщили в пресс-службе. 

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Напомним:

Фонд государственного имущества Украины выставил на онлайн-аукцион по приватизации Бджильнянский спиртовой завод, расположенный в Винницкой области. Стартовая цена - 68 миллионов грн.

Экономическая правда

аудит приватизация завод
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