Во Львовской области запустили серийное производство зерновозов
Во Львовской области начали изготавливать первые зерновозы полностью украинской комплектации.
Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Такие вагоны-бункеры позволяют транспортировать зерно и другие пищевые сыпучие грузы по магистральным железнодорожным путям, а также по путям промышленных предприятий. Они защищают груз от осадков и надежно сохраняют его", - написал глава ОВА,
По его словам, каждая деталь - украинская. Серийное производство уже запустили. Предприятие подписало ряд контрактов - внутренних и зарубежных.
"В целом компания выпустила около 5 тысяч зерновозов различных типов. Этот образец - абсолютно новая модель. Производственные мощности позволяют изготавливать от 1 до 3 вагонов нового образца в день", - добавил Козицкий.
Напомним:
Соединенные Штаты в декабре 2023 г. передали еще шестнадцать зерновозов для украинских аграриев, что должно помочь с логистикой зерна.
Экономическая правда