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Во Львовской области запустили серийное производство зерновозов 

Четверг, 20 июня 2024, 18:22 - Виктор Волокита
 

Во Львовской области начали изготавливать первые зерновозы полностью украинской комплектации.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Такие вагоны-бункеры позволяют транспортировать зерно и другие пищевые сыпучие грузы по магистральным железнодорожным путям, а также по путям промышленных предприятий. Они защищают груз от осадков и надежно сохраняют его", - написал глава ОВА,

По его словам, каждая деталь - украинская. Серийное производство уже запустили. Предприятие подписало ряд контрактов - внутренних и зарубежных.

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"В целом компания выпустила около 5 тысяч зерновозов различных типов. Этот образец - абсолютно новая модель. Производственные мощности позволяют изготавливать от 1 до 3 вагонов нового образца в день", - добавил Козицкий. 

Напомним:

Соединенные Штаты в декабре 2023 г. передали еще шестнадцать зерновозов для украинских аграриев, что должно помочь с логистикой зерна.

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Экономическая правда

производство зерно Львов
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