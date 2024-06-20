Игра, где надо только нажимать на банан, становится самой популярной в Steam

Игра Banana достигла максимального количества одновременных игроков в 884 469 игроков и является второй по популярности на платформе Steam прямо после Counter-Strike 2.

Об этом сообщает The London Standart.

Странная игра, в которой нужно повторно нажимать на изображение банана и ничего больше, стала сенсацией, и смогла выйти на 2 место среди игр по одновременному количеству игроков на платформе Steam.

Люди, играющие в Banana, используют так называемый автокликер, который имитирует быстрый щелчок мышью, поэтому им не нужно самостоятельно предпринимать усилия, чтобы счетчик очков поднялся.

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Впрочем, в игре как таковой нет особого смысла. В ней нет уровней. Это определенно неинтересная игра, и под ней есть темный уровень, о котором вам следует знать, если, например, ваши дети играют в "Банан" прямо сейчас.

В этой игре каждые три и 18 часов вам падает банан. Бананы - это коллекционные предметы, которые затем можно обменять или продать на торговой площадке внутри платформы Steam.

Например, сейчас на рынке Steam представлено более 192 тыс коллекционных "spacenana", каждый из которых продается за 1,5 гривны.

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Существуют, однако, якобы очень редкие бананы, к примеру, "crypticnana" стоил 69 тысяч.

Отмечается, что Banana - это не столько игра, сколько миниатюрная спекулятивная экономика. Игроки запускают ее не ради игры, а в надежде заработать коллекционные бананы, которые они смогут продать за реальные деньги.

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Экономическая правда