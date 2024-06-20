Россия и КНДР договорились о взаимной помощи в обходе санкций

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Россия и КНДР договорились помогать друг другу в обходе санкций, наложенных другими странами.

Это следует из опубликованного текста договора о сотрудничестве, подписанного лидером Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет российская служба "Радио Свобода".

В договоре говорится также о прямой военной помощи, которую должны оказывать друг другу страны.

В документе говорится, в частности, что в случае введения санкций против Москвы или Пхеньяна, "стороны прилагают практические усилия для снижения рисков, устранения или минимизации прямого и косвенного влияния таких мер на взаимные экономические связи, физических или юридических лиц или их собственность".

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Стороны также "должны принимать меры по ограничению распространения информации, которая может быть использована третьей стороной для введения и эскалации таких [санкционных] мер".

Под односторонними принудительными мерами в договоре подразумеваются санкции, принятые отдельными странами. Это не распространяется на санкции Совета Безопасности ООН.

Москва как член Совета голосовала за ограничения против экономики Пхеньяна за военную ядерную программу Северной Кореи. После российского вторжения в Украину Москву регулярно обвиняют в нарушении этих правил. Путин прямо нарушил их, подарив Ким Чен Ыну лимузин "Аурус", других нарушений Москва не признает, отмечает издание.

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Путин заявлял, что считает санкции против КНДР устаревшими, а Москва будет добиваться их отмены. "Эта позиция не освобождает Россию от обязанности их выполнять", - говорится в сообщении.

Напомним:

Накануне лидер РФ Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

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