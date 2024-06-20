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Волынянин продал на 2 миллиона автомобилей, которые завез в Украину под видом помощи для ВСУ

Четверг, 20 июня 2024, 17:03 - Виктор Волокита
 

Детективы Теруправления БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении местного жителя, который завозил в Украину транспортные средства под видом помощи для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что мужчина самостоятельно подыскивал автомобили за рубежом и покупал их. 

При пересечении таможенной границы он декларировал авто как гуманитарную помощь, используя для этого реквизиты благотворительной организации. В дальнейшем подозреваемый продавал транспортные средства через интернет-платформы. 

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Таким образом фигуранту удалось завезти 7 иномарок. Их общая стоимость составляет около 2 млн грн. 

Как говорится в сообщении, во время обысков детективы БЭБ изъяли 3 автомобиля на иностранной регистрации и более 5 тыс. евро. На эти машины и наличные наложен арест.

Напомним: 

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Экономическая правда

БЭБ авто Украина
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