Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Минреинтеграции продумывает, как обеспечить сжиженным газом прифронтовую Харьковщину

Четверг, 20 июня 2024, 16:39 - Виктор Волокита

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины нарабатывает решение по обеспечению сжиженным газом уязвимых слоев населения прифронтовых территорий Харьковщины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства. 

"Предполагается создать механизмы, позволяющие поставлять сжиженный газ в баллонах как гуманитарную помощь для прохождения зимнего периода уязвимым категориям населения на прифронтовых территориях", - добавляет пресс-служба. . 

Отмечается, что пилотной областью для отработки проекта будет Харьковская.

Реклама:

"Мы должны обеспечить гуманитарным бытовым газом уязвимые категории населения прифронтовых территорий. Поэтому необходимо объединить усилия и слаженно отработать этот гуманитарный трек в Харьковской области для дальнейшего масштабирования в других прифронтовых регионах", - отметила вице-премьер Ирина Верещук. 

Напомним:

Правительство 13 июня выделяет для Харькова и Харьковской области дополнительные 2,5 млрд грн. 

Реклама:

Экономическая правда

газ Харков
Реклама:
Материалы по теме
Мир потребляет рекордное количество ископаемого топлива, несмотря на тренд зеленой энергетики 20 июня 2024, 11:50
"Нафтогаз" увеличил запасы природного газа на зиму до 9 миллиардов кубометров 18 июня 2024, 12:47
"Нафтогаз" утвердил внутренний регламент REMIT 17 июня 2024, 09:49
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте