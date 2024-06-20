Минреинтеграции продумывает, как обеспечить сжиженным газом прифронтовую Харьковщину
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины нарабатывает решение по обеспечению сжиженным газом уязвимых слоев населения прифронтовых территорий Харьковщины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
"Предполагается создать механизмы, позволяющие поставлять сжиженный газ в баллонах как гуманитарную помощь для прохождения зимнего периода уязвимым категориям населения на прифронтовых территориях", - добавляет пресс-служба. .
Отмечается, что пилотной областью для отработки проекта будет Харьковская.
"Мы должны обеспечить гуманитарным бытовым газом уязвимые категории населения прифронтовых территорий. Поэтому необходимо объединить усилия и слаженно отработать этот гуманитарный трек в Харьковской области для дальнейшего масштабирования в других прифронтовых регионах", - отметила вице-премьер Ирина Верещук.
Напомним:
Правительство 13 июня выделяет для Харькова и Харьковской области дополнительные 2,5 млрд грн.
Экономическая правда