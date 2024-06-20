Nvidia укрепляет позиции самой дорогой компании в мире: акции снова выросли

Акции Nvidia выросли на 3%, поддержав лидерство самой дорогой в мире полупроводниковой компании, после того, как партнеры Dell и Super Micro Computer получили заказы на серверы для ИИ-стартапа Илона Маска.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Nvidia, чья рыночная капитализация превысила рыночную капитализацию Microsoft, добавила более $92 миллиардов к своей рыночной стоимости в $3,34 триллиона на уровне $139,35 за акцию, по сравнению с $3,32 триллионами Microsoft.

Dell Technologies и Super Micro Computer выросли на 3,8% и 4,8% соответственно.

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Компании производят серверы, оснащенные чипами Nvidia, что позволяет им зарабатывать на растущем спросе на процессоры, которые работают практически во всех приложениях с искусственным интеллектом.

В среду Маск сообщил на своей социальной платформе X, что Dell и Super Micro поставляют серверные стойки для суперкомпьютера xAI, который будет использоваться для расширения возможностей его инструмента искусственного интеллекта Grok.

Ранее в этом году он заявил, что для обучения модели Grok 2 понадобилось около 20 000 графических процессоров Nvidia H100, а для модели Grok 3 и последующих понадобится 100 000 чипов Nvidia H100.

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Напомним:

Компания-производитель чипов Nvidia стала самой дорогой компанией мира, обогнав технологическую компанию Microsoft.

В начале июня акции Nvidia выросли до рекордных максимумов, а рыночная оценка достигла отметки в 3 триллиона долларов. Таким образом, Nvida обогнала Apple, став на тот момент второй самой дорогой компанией в мире.

Экономическая правда.