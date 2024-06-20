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Критическая ситуация: шахта без света из-за отсутствия соглашения о поставках электроэнергии

Четверг, 20 июня 2024, 15:48 - Виктор Волокита

С 19 июня ДТЭК Донецкие электросети по требованию поставщика ограничил электроснабжение ГП "Добропольеуголь-добыча". 

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

"Причина отключения - окончание срока действия договора с поставщиком ГП ЗД "Укринтерэнерго" (поставщиком последней надежды) и отсутствие договора о поставках электрической энергии с любым другим поставщиком", - говорится в сообщении. 

Там также добавили, что 11 июня, не менее чем за 5 рабочих дней до отключения, ДТЭК Донецкие электросети направил предприятию сообщение о полном отключении.

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"Наша компания понимает критичность ситуации, в которую могут попасть шахтеры ГП "Добропольеуголь-добыча" после прекращения энергоснабжения. Для ее решения ОСР направил письма на министра энергетики, его заместителя, а также сообщил Покровскую МВА.", - сообщают в пресс-службе. 

В ДТЭК Донецкие электросети отметили, что восстановление электроснабжения возможно только после того, как ГП "Добропольеуголь-добыча" заключит договор с поставщиком электроэнергии. Тогда поставщик предоставит ДТЭК Донецкие электросети соответствующее разрешение на возобновление подачи электроэнергии потребителю.

Напомним: 

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В начале июня в Донецкой области из-за вражеского обстрела была отключена воздушная линия облэнерго. При этом обесточились подстанции и подключенные к ним шахты. Всего под землей находилось 317 человек. Они вышли на поверхность после окончания смены.

Экономическая правда

шахтеры электроэнергия
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