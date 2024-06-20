В Раде близки к консенсусу по законопроекту о новых блоках Хмельницкой АЭС - Стефанчук

В Верховной Раде близки к консенсусу по законопроекту о строительстве 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что мы близки к консенсусу, близки к тому, чтобы внести этот законопроект в зал, проголосовать в первом чтении", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг.

Он рассказал, что в среду представители всех фракций и групп, которые "глубоко разбираются в вопросах энергетики", почти два часа общались с министром энергетики Германом Галущенко, и на все вопросы, "которые касались достройки 3-го и 4-го реакторов на Хмельницкой АЭС, были даны исчерпывающие ответы".

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Стефанчук отметил, что если после принятия законопроекта за основу возникнут какие-либо вопросы, то будет возможность внести поправки при подготовке документа ко второму чтению.

"Я убежден, что мы найдем общее решение. Вчера... даже те фракции, которые имели сомнения, задавали очень глубокие вопросы относительно производителя, сроков, суммы, финансирования", - отметил спикер парламента.

Напомним:

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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".

Международное агентство по атомной энергии будет поддерживать строительство новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС и считает эти намерения Украины своевременными.