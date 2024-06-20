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Лидером в росте стоимости вторичного жилья за полгода стал Ивано-Франковск - ЛУН 

Четверг, 20 июня 2024, 14:54 - Виктор Волокита

За последние шесть месяцев цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости претерпели колебания в разных регионах страны. 

Об этом сообщает портал по поиску недвижимости ЛУН.

Как говорится в сообщении, в Ивано-Франковске наблюдается наибольший рост цен среди крупных городов Украины - на 12%. Такое значительное повышение делает этот город лидером в росте стоимости вторичного жилья.

Например, в Киеве, средняя цена на вторичное жилье снизилась на 2%.

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Во Львове, цены на вторичное жилье выросли на 6%. 

"Однокомнатная квартира во Львове сейчас стоит почти так же, как в Киеве, но на 1000 долларов дороже. Это означает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет около 61 тысячи долларов", - сообщает ЛУН.

Портал по поиску недвижимости также обратил внимание на разницу между ценой, указанной в объявлениях, и реальной ценой продажи. 

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Например, в Киеве однокомнатная квартира по объявлениям стоит 60 тысяч долларов, тогда как по реально проданным объектам - 49 тысяч долларов. 

Двухкомнатные квартиры по объявлениям имеют стоимость 90 тысяч долларов, но на самом деле продаются за 65 тысяч долларов.

Напомним: 

В первом квартале этого года цены на жилую недвижимость в Украине повысились в среднем на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 

Экономическая правда

жилье рынок недвижимость
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