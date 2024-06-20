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Объемы торгов Ethereum выросли до рекорда после принятия ETF в США - Binance

Четверг, 20 июня 2024, 14:18 - Экономическая правда

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сообщает о рекордных объемах торгов Ethereum (ETF) на платформе после одобрения продажи биржевых фондов, торгующих ETF.

Об этом сообщает пресс-служба Binance.

Согласно данным, объем транзакций Ethereum начал расти с 20 мая, когда количество транзакций выросло с 6,6 млн до 9,8 млн на 28 мая, что составляет прирост на 48%. 

Это произошло на фоне того, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила продажу спотовых биржевых фондов, торгующих эфиром (ETF).

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Отмечается, цена ETF выросла с около 3 080 долларов 20 мая до 3 910 долларов в день одобрения, продолжив рост до более 3 950 долларов в последующие дни.

Объем покупок превысил объем продаж на 530 млн долларов - самая большая такая отметка для ETH, когда-либо зафиксированная на Binance. 

Притоки эфира на Binance также были значительными. 21 мая Binance зафиксировал 145 777 ETH чистых поступлений, что является самым высоким показателем с мая 2023 года.

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В Binance считают этот шаг важным, ведь он сигнализирует о признании цифровых активов, особенно на таком влиятельном рынке, как США.

"Мы оптимистично настроены, что этот шаг проложит путь для массового внедрения цифровых активов по всему миру - будет это ETH, BTC или другие", — прокомментировал главный исполнительный директор Binance Ричард Тенг.

Напомним:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды биткойнов для стимулирования сторонников криптовалюты.

Криптовалютный рынок переживает значительный рост, ведь его капитализация достигла 2 триллионов долларов. Это произошло впервые за почти два года, и основным фактором этого явления является рост курса Bitcoin.

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