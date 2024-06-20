На Марсе нашли "попкорн-скалы": о чем это свидетельствует

NASA

Марсоход Perseverance прибыл на новую локацию на Марсе - Bright Angel, где нашел необычный вид породы, которую ученые называют "попкорн-скалами", что является доказательством того, что в прошлом в кратере Езеро существовала жидкая вода.

Об этом сообщает Science Alert.

Некоторые из обнаруженных камней были заполнены сферами, из-за чего их назвали "попкорн-скалами". Скалы также полны отложений, напоминающих минеральные жилы. Они возникают, когда вода переносит минералы через породу и заполняет ее.

Минеральные жилы часто встречаются на Земле, и они также были обнаружены в других регионах Марса. Эти странные скалы могут указывать на присутствие воды в прошлом. Как и минеральные жилы, они свидетельствуют, что через этот регион текла вода.

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Следующий шаг ученых - определить, какие минералы есть в этой породе.

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Напомним:

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Под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимаса находится океан. По космическим меркам, он довольно молодой и сформировался 5-15 миллионов лет назад.

Экономическая правда.