ЕБРР выделит средства на контейнерные отделения "Укрпочты" и электровозы "Укрзализныци"

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начинает два новых инвестиционных проекта с ЕБРР, которые касаются "Укрзализныци" и "Укрпочты".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Согласно сообщению, один - направлен на обновление парка электровозов АО "Укрзализныця", второй - на восстановление почтовой сети АО "Укрпочта", в частности, установление новых почтовых отделений контейнерного типа на пострадавших и деоккупированных территориях.

В Министерстве напомнили, что проект по обновлению парка электровозов предусматривает получение от ЕБРР займа под государственную гарантию в размере до 300 млн евро.

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Он будет софинансироваться параллельным инвестиционным грантом в размере 190 млн долларов, который будет администрировать Всемирный банк в рамках программы "Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения". Благодаря финансированию проекта международными партнерами планируется закупка 80 электровозов.

Почти 104 млн евро ЕБРР планирует выделить для восстановления почтовой сети АО "Укрпочта". В частности, в рамках проекта, планируется оперативное развертывание отделений контейнерного типа на пострадавших и деоккупированных территориях, а также расширение работы через мобильные почтовые отделения.

Напомним:

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможность увеличения поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть критическую нехватку электроэнергии с приближением третьей зимы во время полномасштабной войны.

Экономическая правда