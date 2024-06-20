"Банковский форум" ЭП. Крупнейшие банки подпишут меморандум о кредитовании энергетической отрасли

Во вторник, 25 июня, "Экономическая правда" проводит первый за время большой войны банковский форум, который пройдет в формате офлайн.

Начало мероприятия в 16.00. Место проведения - отель Fairmont. Купить билеты можно по ссылке.

О событии:

Цель мероприятия - собрать в одном месте банки, бизнес, их клиентов и представителей власти для того, чтобы обсудить проблемы финансовой системы и вместе найти пути их решения.

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Форум - это площадка, где его участники смогут не просто озвучить свои потребности, но и быть услышанными заинтересованными сторонами. Клиенты хотят получать современный продукт и быть уверенными в сохранении своих сбережений. Для государства приоритет - стабильность экономики и наполнение бюджета. А чего хотят банки?

Во время мероприятия Независимая ассоциация банков Украины и ведущие коммерческие банки подпишут меморандум, который предусматривает содействие предоставлению бизнесу кредитов по финансированию восстановления энергетической инфраструктуры. Речь о строительстве солнечных, ветровых, биогазовых станций, газотурбинных и газопоршневых электростанций, промышленных аккумуляторов, когенерационных установок.

Условия, на которых будут выдаваться кредиты впервые будут озвучены на форуме во время подписания документа.

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Программа форума:

16.00 - 16.40 Вступительный разговор с регулятором. Сессия вопросов-ответов с главой Национального банка Украины Андреем Пышным.

16.40-17.30 Панель 1. Банки и государство.

Спикеры:

Дмитрий Олейник, заместитель председателя Национального банка Украины.

Ольга Билай, и.о. директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Сергей Черненко, председатель правления банка ПУМБ.

Наталья Савчук, заместитель председателя правления "Укрсиббанк".

Виктория Страхова, член наблюдательного совета "Укрэксимбанк", представитель Президента Украины.

Модератор: Владимир Лавренчук, председатель наблюдательного совета Ощадбанка, директор NEQSOL Holding Украина.

18.00-18:30. SmallTalk с председателем Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. Модератор: исполнительный директор Центра экономических исследований Глеб Вышлинский.

18.30-19.30. Панель 2. Банки и бизнес.

Спикеры:

Лариса Бондарева, заместитель председателя правления "Райффайзен Банк".

Андрей Семченко, директор по корпоративному бизнесу страховой компании "ИНГО".

Александр Водовиз, CEO группы "Метинвест".

Елена Зубченко, заместитель председателя правления Sense Bank.

Владимир Мудрый, председатель совета НАБУ, председатель правления "ОТП Банк".

Модератор: Елена Белан, директор аналитического департамента Dragon Capital.

Генеральным партнером стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также Raiffeisen Bank, ПУМБ, страховая компания "ИНГО" и NEPOBORNA.

Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организуют журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясный.

Купить билеты можно по ссылке.