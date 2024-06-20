Компании Укроборонпрома заключили пять международных соглашений о партнерстве

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Компании, входящие в состав АО "Украинская оборонная промышленность", во время международной выставки оборонной индустрии Eurosatory в Париже, заключили пять соглашений о партнерстве.

Об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"В Париже подходит к концу Eurosatory – одна из крупнейших международных выставок оборонной индустрии. Украинские компании не просто представляют на ней свои разработки, но и подписывают конкретные документы о будущем партнерстве. Компании АО Укроборонпром заключили пять соглашений", – сообщает Камышин.

Пять новых соглашений украинских компаний были заключены с:

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С французской Thales, это меморандум о создании в Украине совместного предприятия, которое будет заниматься ремонтом и модернизацией оборудования для средств РЭБ, связи, систем ПВО и радаров. Касается намерения французской Thales создать в Украине сервисный центр, который будет заниматься обслуживанием и испытанием средств радиоэлектронной борьбы и радаров. Относительно совместного производства беспилотной авиации с французской Hexadrone. Договор о сотрудничестве по установке и тестового использования навигационных систем Exail на радарах украинского производства. Об обслуживании и модернизации бронетехники с Arquus.

Кроме того, французская ассоциация GICAT подписала меморандум о сотрудничестве с объединением "Технологические силы Украины", а один из частных разработчиков дронов договорился о совместной разработке БПЛА с Thales.

В сообщении также отмечается, что украинской и европейской оборонке есть чем поделиться друг с другом.

"Мы рассчитываем на длительное и плодотворное сотрудничество, которое повысит обороноспособность не только Украины, но и всего Европейского союза, частью которого мы в конце концов станем", – добавляет в обращении Камышин.

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Напомним:

Французская оборонно-промышленная группа Thales объявила о заключении трех соглашений с предприятиями украинского оборонного комплекса по сотрудничеству в сферах радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, радаров и беспилотников.

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman намерена начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине.

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.