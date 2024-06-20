Фонд госимущества выставляет на аукцион очередной спиртзавод за 68 миллионов
Фонд государственного имущества Украины выставил на онлайн-аукцион по приватизации Бджильнянский спиртовой завод, расположенный в Винницкой области.
Об этом сообщил председатель Фонда Виталий Коваль в Telegram.
По его информации, государственное предприятие специализируется на производстве спирта и других химических продуктов органического происхождения, но с июня 2022 года не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
"Бджильнянский спиртзавод имеет мощную производственную базу. В состав единого имущественного комплекса входят 99 объектов недвижимости общей площадью 11 570,6 кв.м, 23 единицы транспорта и спецтехники, а также 727 единиц оборудования", - рассказал глава Фонда
Он также добавил, что онлайн-аукцион состоится 24 июня в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи". Стартовая цена объекта - 68,5 млн грн.
Напомним:
В 2024 году Фонд государственного имущества успешно провел 4 онлайн-аукциона по продаже объектов спиртовой отрасли. Суммарно их финальная стоимость составила 126,8 млн грн, что в среднем в 2,1 раза больше стартовой цены.
В частности, Фонд государственного имущества Украины реализовал на приватизационном аукционе единый имущественный комплекс ГП "Холминский спиртовой завод" в Черниговской области. В результате торгов стоимость объекта выросла в 2,9 раза.