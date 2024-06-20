Продажи электрокаров в ЕС упали в мае, больше всего в Германии

Продажи новых электромобилей в Европейском Союзе в мае упали на 12% по сравнению с прошлым годом. В частности на 30% упали продажи в Германии, которая является лидером по количеству электрокаров.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что общие продажи новых автомобилей в Союзе упали на 3% в мае по сравнению с тем же месяцем 2023 года, что стало вторым нынешним падением в этом году.

Спрос на электромобили в Европе остыл в последние месяцы после стремительного роста в течение нескольких лет, в то время как конкуренция за производство более доступных моделей выросла.

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В сообщении говорится, что компания Илона Маска Tesla зафиксировала падение продаж в ЕС на 34,2% в мае.

Полностью электрические модели и гибриды - составили 48,9% всех новых регистраций легковых автомобилей в ЕС в мае, по сравнению с 46,2% годом ранее.

В то время как доля рынка полностью электрических автомобилей упала до 12,5% с 13,8% в мае 2023 года, доля гибридов выросла до 29,9% с 25%.

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Напомним:

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.