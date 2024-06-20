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В Киеве из-за отсутствия напряжения снова остановился фуникулер

Четверг, 20 июня 2024, 09:49 - Анастасия Дячкина

20 июня в Киеве приостановили движение фуникулера. Причиной стало отсутствие напряжения.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

Это уже не первый раз, когда работу столичного фуникулера останавливают из-за отсутствия напряжения. Только на этой неделе движение фуникулера останавливали дважды – 17 и 19 июня.

В то же время, как следует из сообщений "Киевпасстранса", движение фуникулера восстанавливают в течение нескольких часов.

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Напомним:

В четверг, 20 июня, с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется – с 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.

Киев транспорт электроэнергия
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