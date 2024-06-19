Кредит от G7 маловероятно поможет с дефицитом бюджета в этом году - нардеп

Кредит в 50 миллиардов долларов от G7 из российских активов спасает ситуацию в 2025-м году, но очень маловероятно, что повлияет на бюджетные проблемы в этом году.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Решение о 50 млрд $ от G7 спасает нашу ситуацию в 2025-м, но очень маловероятно сможет повлиять на проблемы с бюджетом (особенно, что касается военной части) в этом году", - заявил он.

Он отметил, что вызов с недофинансированным бюджетом придется решать внутренними ресурсами.

Реклама:

Напомним:

Украина имела собственные ключевые условия по выделению 50 млрд долларов, в частности, то, что страна должна получить их в этом году и средства должны носить безусловный характер.

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что лидеры G7 достигли согласия о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.

Реклама:

Цены на украинские еврооблигации, обращающиеся на западных рынках, почти не отреагировали на историческое решение об использовании в пользу Украины 50 млрд долларов от замороженных российских активов.

Экономическая правда.