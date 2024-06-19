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ЕС может вернуть пошлины на украинские яйца и сахар из-за превышения квот

Среда, 19 июня 2024, 20:43 - Анастасия Дячкина

Европейская комиссия готовится возобновить пошлины на украинские яйца после того, как Украина исчерпала квоты на их поставки в ЕС, впоследствии может быть рассмотрен и вопрос сахара.

Об этом пишет Euronews.

Ожидается, что Европейский Союз продолжит сокращать импорт ключевых продовольственных товаров из Украины. В частности, импорт яиц из Украины достиг определенного уровня, а это значит, что Еврокомиссия введет пошлины в течение двух недель, сообщил Euronews представитель ЕС.

По словам торговых экспертов, импорт сахара находится под прицелом исполнительной власти ЕС.

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Если предельный уровень будет достигнут и сахаром, пошлины будут повторно активированы максимум в течение 14 дней. По данным двух источников Euronews, поставка сахара уже превысила предел для применения защитного механизма.

За ситуацией внимательно следит ассоциация ЕС, представляющая европейских потребителей сахара в секторе пищевых продуктов и напитков (CIUS), обеспокоенная ограничением объема импорта основного товара для переработки их продукции.

"Мы боимся, что в ближайшие годы объемов сахара будет недостаточно, чтобы удовлетворить этим спрос рынка ЕС", – сказал Euronews представитель CIUS.

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Напомним:

В мае Кабинет министров уменьшил квоту на экспорт сахара в страны ЕС до нуля, то есть – остановил экспорт до конца года.

Кроме того, Европейский Союз с 19 июня возвращает пошлины на овес из Украины из-за превышения установленных квот.




ЕС сахар экспорт
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