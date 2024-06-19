В Никопольском районе россияне обстреляли предприятия и жилые дома

фото: Сергей Лысак

В Никопольском районе Днепропетровщины из-за обстрелов РФ повреждены промышленное и коммунальное предприятия, две пятиэтажки, 14 частных домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Атаки на Никопольщину не утихают. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией. Целился по инфраструктуре и жилой застройке. В течение дня больше всего страдал райцентр. Готил агрессор и по Мировской общине", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены промышленное и коммунальное предприятия, две пятиэтажки, 14 частных домов, семь хозяйственных сооружений, парники.

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Кроме этого, побиты пять автомобилей и экскаватор. Задело 10 солнечных панелей, линии электропередач и газопроводы.

"Везде – без погибших и пострадавших", – подчеркнул Лысак.

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Напомним:

Утром 10 июня российская армия обстреляла Никополь и Мировскую общину Днепропетровской области. Тогда в результате обстрела были повреждены четыре частных дома, два хозяйственных сооружения, гараж, газопроводы и линия электропередач.