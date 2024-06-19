Киевское метро теперь объявляет набор на курсы машинисток и машинистов

КП "Киевский метрополитен" объявляет набор в техническую школу предприятия на курсы машинистов и машинисток электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Согласно сообщению, обучение начнется 2 сентября и продлится 26-28 недель. Курсы бесплатные. Слушатели получают стипендию ориентировочно 8000-8500 грн.

"После удачного завершения обучения машинист/машинистка получит удостоверение на право управления электропоездом и приступит к работе на линии. Заработная плата - ориентировочно 28 тыс. грн.", - добавили в пресс-службе.

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Напомним:

КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

В КП "Киевский метрополитен" идут работать женщины, сейчас одна женщина учится на машиниста.

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"Сейчас в технической школе идет подготовка будущих машинистов, среди слушателей - одна женщина", - рассказывал и.о. начальника коммунального предприятия Виктор Выговский.