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В Черновицкой области отменили закупку на 900 миллионов с дискриминационными требованиями 

Среда, 19 июня 2024, 15:33 - Виктор Волокита

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области обнаружили и предупредили рисковую тендерную закупку.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Согласно сообщению, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения и планировала заказать услугу по обслуживанию наземных видов транспорта. 

Ожидаемая стоимость работ составляла более 900 млн грн.

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Аналитики ТУ БЭБ обнаружили, что заказчик установил дискриминационные требования к наличию у участника особой материально-технической базы. 

"Требованиям могло соответствовать только одно предприятие на территории Черновицкой области", - говорится в сообщении. 

Специалисты ТУ БЭБ направили заказчику письмо с обоснованной рекомендацией принять меры по устранению предпосылок неэффективного использования государственных средств.

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По результатам рассмотрения рекомендации Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области отменила тендерную закупку, о чем сообщила ТУ БЭБ.

Таким образом аналитики ТУ БЭБ предотвратили неэффективное использование более 900 млн грн бюджетных средств.

Напомним:

По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 миллиардов гривен для казино, взяли под стражу.

Экономическая правда 

БЭБ тендер
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