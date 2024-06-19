Американские компании усиливают проверки персонала из-за угрозы шпионов из Китая

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Google, OpenAI и другие компании США пытаются улучшить методы безопасности после резонансных случаев шпионажа.

Об этом сообщает Financial Times.

Компании Кремниевой долины усиливают проверку персонала и потенциальных новых работников на безопасность, поскольку официальные лица США выражают все большее беспокойство относительно угрозы китайского шпионажа.

Этот шаг сделан на фоне опасений, что иностранные правительства стремятся использовать работников для доступа к интеллектуальной собственности и данным компаний.

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Исполнительный директор Palantir, подрядчика аналитики для американского оборонпрома, Алекс Карп сказал, что китайский шпионаж за технологическими компаниями США является большой проблемой, особенно для производителей корпоративного программного обеспечения, крупных языковых моделей и систем вооружения.

Карп добавил, что их враги – древние культуры, которые борются за свое выживание не только сейчас, но и будут делать это в течение следующей тысячи лет.

В связи с этим существуют также беспокойства относительно роста ксенофобии в технологических компаниях США, учитывая преобладание квалифицированных работников азиатского происхождения.

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В марте прокуратура США предъявила обвинение бывшему инженеру-программисту Google в якобы краже коммерческих секретов ИИ во время тайной работы с двумя компаниями, расположенными в Китае.

Американские компании Tesla, Micron и Motorola стали жертвами "вопиющей" кражи интеллектуальной собственности Китаем в течение последних пяти лет.

Компании Кремниевой долины, претендующие на контракты с министерством обороны США, были поощрены расширить сферу и масштаб своей надлежащей проверки в отношении китайских шпионских угроз.

Напомним:

Согласно новому отчету о миграционных намерениях мировых богачей, Великобритания в этом году потеряет 9 500 миллионеров, что вдвое больше, чем в 2023 году. Китай потеряет 15 200 миллионеров.

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 миллиона акций китайского производителя электрокаров BYD за 39,8 миллиона долларов.