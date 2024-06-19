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Еврокомиссия предложила бюджет ЕС на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины

Среда, 19 июня 2024, 15:01 - Виктор Волокита , Европейская правда

Европейская комиссия в среду предложила бюджет на 2025 год, который предусматривает 15,2 млрд евро макрофинансовой поддержки для Украины. 

Об этом говорится на сайте комиссии в среду, сообщает "Европейская правда".

По пропозиции, 4,3 млрд евро будут доступны Украине в виде грантов в рамках программы Ukraine Facility, а 10,9 млрд евро – в виде кредитов.

В целом годовой бюджет ЕС, предложенный комиссией, на 2025 год, имеет объем 199,7 млрд евро.

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Проект бюджета на следующий год является частью долгосрочного бюджета ЕС, принятого в конце 2020 года с поправками, внесенными в феврале 2024 года.

Годовой бюджет на 2025 год должен быть официально утвержден бюджетным органом до конца года.

Напомним, недавно Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility - орган контроля за финансированием Европейского Союза, выделяемого в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

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Орган будет действовать до 30 июня 2028 года и будет состоять из трех членов, назначенных Еврокомиссией из числа граждан стран ЕС.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

Европейская правда

Европа ЕС бюджет Украина
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