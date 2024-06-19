УЗ добавила новые поезда на некоторые маршруты из-за увеличения спроса

"Укрзализныця" добавила новые поезда к маршрутам Киев - Одесса и Львов - Одесса из-за увеличения спроса на летний сезон.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" реагирует на повышение спроса пассажиров в течение летнего сезона на отдельные даты и назначает дополнительный поезд №115 Киев - Одесса на выходные 22 и 23 июня", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Киева в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

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Кроме этого, железнодорожники назначили поезд №168/167 Львов - Одесса на 30 июня. Он будет отправляться из Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19. Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Билеты на поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним:

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"Укрзализныця" за одни сутки, 16 июня, перевезла 95 тысяч пассажиров - это наибольшее количество пассажиров, которые в течение одних суток путешествовали по железной дороге с начала 2024 года.

"Укрзализныця" усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ №741/742 Киев - Львов.

Экономическая правда.