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В Минцифре ожидают, что число специалистов по искусственному интеллекту вырастет на 330%

Среда, 19 июня 2024, 14:38 - Виктор Волокита

За последние 10 лет количество специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения выросло в 5 раз, и сейчас это 5 200 профессионалов. 

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Ожидаем, что это число вырастет на 330% в следующие несколько лет", - написал Федоров. 

Он также добавил, что Украина занимает 2-е место по количеству AI-компаний среди стран Центральной и Восточной Европы. 

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"Всего у нас насчитывается более 240 компаний в сфере искусственного интеллекта. Украина является домом для таких всемирно известных AI-стартапов, как Grammarly, Preply и People ai. С 2019 года две украинские AI-компании стали "единорогами", а три крупнейшие украинские AI-стартапы оцениваются в более $14.5 млрд", - сообщил министр. 

По его мнению, чтобы увеличить количество специалистов, нужно перезагружать образование. 

Сейчас в Украине открыто 106 учебных программ по искусственному интеллекту. 

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Напомним:

Google отобрал первые украинские стартапы для финансирования, речь идет о $100 тысяч на развитие и масштабирование инноваций. 

Экономическая правда

Минцифра Украина
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