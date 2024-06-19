В Минцифре ожидают, что число специалистов по искусственному интеллекту вырастет на 330%

За последние 10 лет количество специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения выросло в 5 раз, и сейчас это 5 200 профессионалов.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Ожидаем, что это число вырастет на 330% в следующие несколько лет", - написал Федоров.

Он также добавил, что Украина занимает 2-е место по количеству AI-компаний среди стран Центральной и Восточной Европы.

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"Всего у нас насчитывается более 240 компаний в сфере искусственного интеллекта. Украина является домом для таких всемирно известных AI-стартапов, как Grammarly, Preply и People ai. С 2019 года две украинские AI-компании стали "единорогами", а три крупнейшие украинские AI-стартапы оцениваются в более $14.5 млрд", - сообщил министр.

По его мнению, чтобы увеличить количество специалистов, нужно перезагружать образование.

Сейчас в Украине открыто 106 учебных программ по искусственному интеллекту.

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Напомним:

Google отобрал первые украинские стартапы для финансирования, речь идет о $100 тысяч на развитие и масштабирование инноваций.

Экономическая правда