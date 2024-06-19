Нацбанк фиксирует рост макроэкономического капитала и капитала

Оценки макроэкономического размера и размера капитала выросли на балансе по шкале от 0 до 10 за счет увеличения дефицита баланса постоянного операционного платежного баланса и новых возможностей для быстрого увеличения капитала.

Об єтом идет речь в Отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, среди других участников, которые внесли в увеличение макроэкономического показателя от 7 до 8 баллов, было достигнуто улучшение экономики через разрушение в энергетическом секторе, и у всех будет высокий уровень дефицита бюджета и развития. ого и державного борга до ВВП.

"Значная межнародна финансовая поддержка послює ці ризики", - проголосовал регулятор.

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Если размер капитала, который набрал от 5 до 6 баллов, очевидно, что его преимущество выше уровня низких показателей, достаточных для капитала банков, через пополнение капитала до капитала, возникает необходимость в другом общем операционном методе.

"Водночас запас капіталу по сектору залишається значительним завдяки высокой прибутковости и обмеженням на его место. Тому ризик капіталу залишається средним", - зазначається на звіті.

Кредитный ризик и для финансов (4), и для корпораций (5) не изменились, как и валютный ризик (4), ризик ликвидности системы (2), а также ризик прибутовости (1).

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Нагадаємо:

Национальный банк заявил о кризисе государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и придерживается фундаментального мнения.

Экономическая правда