Махинации с добычей угля на миллионы гривен: группа чиновников получила подозрение

Правоохранители разоблачили группу должностных лиц, которые по схеме по продаже неучтенных остатков угля получили 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Речь идет о директоре, главном инженере и начальнике технологического комплекса шахты, а также так называемом "смотрящем" за государственным предприятием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ежедневные отчеты по добыче угольной продукции фигуранты вносили фиктивные данные. Таким образом создавали неучтенные остатки недр, которые вывозили на перевалочные площадки и продавали приближенным фирмам. Суточная добыча, указанная в официальных документах, была в три раза меньше фактической.

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Чтобы провернуть сделку, привлекли главного инженера и начальника технологического комплекса государственного предприятия. Они, по указанию организаторов, вносили в ежедневные отчеты о добыче угля фиктивные данные.

В феврале 2024 года оперативник УСР и следователи полиции провели обыски на шахте, перевалочных площадках и по местам проживания фигурантов. Тогда изъяли документы "двойной бухгалтерии", рабочие журналы и черновые записи. Кроме того, предотвратили попытку вывоза неучтенного угля.

К примеру, в одном официальном суточном отчете в профильное министерство фигуранты показали 80 тонн добытого угля вместо 240. Сейчас уже подтверждено, что только за 6 дней в феврале 2024 года их "бизнес" по хищению недр принес почти 2,4 млн грн прибыли.

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18 июня участникам преступной группы полицейские сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о директоре, главном инженере и начальнике технологического комплекса шахты, а также "смотрящем" за государственным предприятием. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

Суд заочно назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы исполняющему обязанности гендиректора Ахтырского комбината хлебопродуктов, обвиняемому в растрате зерна подсолнечника общей стоимостью 3,2 млн гривен.

Экономическая правда.