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В НБУ хотят, чтобы программу о доступных кредитах 5-7-9% изменили

Среда, 19 июня 2024, 13:05 - Виктор Волокита

Национальный банк заявил о кризисе государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и требует ее фундаментально изменить. 

Об этом говорится в свежем отчете о финансовой стабильности, передает LIGA.net.

НБУ признает: в первый год полномасштабной войны программа сыграла критическую роль для поддержки бизнеса. Но в течение 2022-2023 годов правительство 16 раз вносило изменения в программу - в основном увеличивало лимиты и расширяло круг заемщиков.

По итогам 2023 года программа охватила компании, которые формируют около 13% совокупной выручки всех предприятий.

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Расширение программы привело к тому, что ее масштабы значительно превысили возможности государства, которое задолжало банкам 5,8 млрд грн по состоянию на начало июня 2024 года.

"Возникла неопределенность. Банки не спешат кредитовать по программе из-за имеющихся долгов перед ними. Заемщики не стремятся заключать соглашения вне программы, надеясь воспользоваться ее льготными условиями. Как следствие, заключение новых соглашений и пролонгация старых приостановились, кредитование замедлилось", - заявил НБУ.

Регулятор выяснил также, что программа не способствует более высокой операционной эффективности компаний.

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НБУ предлагает четыре шага для совершенствования программы 5-7-9:

  • сосредоточиться на инвестиционных проектах;
  • ограничить выдачу кредитов на пополнение оборотных средств;
  • усилить оценку соответствия клиентов условиям доступа к программе;
  • ограничить портфель кредитов по программе размером выделенного бюджета.

Напомним: 

За средства государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели теперь смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, работающие на газу. 

Экономическая правда

НБУ Нацбанк кредит
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