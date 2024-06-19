Объем незаконной торговли табаком заметно снизился, но еще угрожающе высок – "Укртютюн"

За последние полгода благодаря активным действиям правоохранительных и контролирующих органов, усиленному парламентскому контролю со стороны налогового комитета и профильной ВСК удалось заметно снизить объем незаконной торговли табачными изделиями.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укртютюн".

По данным последней "волны" исследования нелегального рынка табачных изделий, проводимого КАНТАР Украина, доля теневого сектора табачного рынка снизилась с рекордных 25,7% в октябре 2023 года до 19,1% в марте 2024 года.

По предварительным данным, в апреле 2024 года произошло дальнейшее снижение доли теневого сектора до 18% от общего объема рынка.

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"Это первый пример за последние четыре с половиной года, когда снижение "тени" происходит последовательно в течение двух "волн" исследования", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем, 18% - это угрожающе высокий для национальной экономики и обороноспособности государства показатель незаконной торговли, эквивалентный более 20 млрд грн недополученных бюджетом налоговых поступлений.

Более того, остановка на достигнутом означала бы реактивный рост теневого сектора табачного рынка, который неоднократно демонстрировал чрезвычайную адаптивность и высокую резистентность к действиям правоохранителей, применяя креативные подходы к выходу из кризисных ситуаций" - отметила Генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья ФЕСЮН.

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В сообщении также говорится, что ассоциация "Укртютюн" поддерживает действия правоохранительных и контролирующих органов, в частности, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственного бюро расследований, Государственной таможенной службы Украины, Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины, в сфере противодействия незаконной торговле табачными изделиями.

Напомним:

В июне детективы БЭБ проводили 24 одновременных обыска на производствах и в складских помещениях четырех производителей сигарет, которые подозреваются в незаконном изготовлении табачной продукции.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о продолжении борьбы с коррупцией на табачном рынке, который он называет "самым сложным рынком".

Экономическая правда