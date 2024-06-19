Суд РФ запретил международным компаниям судиться с "Газпромом" за рубежом - РосСМИ

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжить арбитражное разбирательство против "Газпром экспорт" в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Одновременно с удовлетворением жалобы "Газпрома" против французской Engie S.A., суд принял аналогичное решение по иску "Газпром экспорта" к чешской nnogy Energie.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды вынесли уже несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и международных арбитражных институтах.

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Введенные ЕС санкции предусматривают, в частности, запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам.

По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

Напомним:

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Арбитражный суд Стокгольма 7 июня разрешил немецкой компании Uniper разорвать долгосрочный контракт с "Газпром экспорт" и присудил ей 13 млрд евро компенсации за недопоставки газа с середины 2022 года.

Российский газовый монополист "Газпром" вряд ли сможет до 2035 года восстановить объемы продаж газа, которые он потерял после полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкций.