Минобороны изменило требования к продуктам для военных
Министерство обороны утвердило изменения в описания продуктов питания для Вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного оператора тыла.
Согласно сообщению, уже с июля ДОТ будет обеспечивать военных по обновленному каталогу.
В пресс-службе также добавили, что главная цель обновления требований к продуктам - улучшение качества и условий хранения. Часть из них также направлена на синхронизацию с рыночными предложениями.
"Еще в мае изменилось наполнение каталога для ВСУ. Тогда в нем появилось 30 новых позиций в ответ на запрос военных и рынка.
Часть продуктов переименовали, еще часть удалили, в частности, из-за отсутствия спроса и нерациональных расходов. А на днях Минобороны утвердило ряд обновленных описаний к продуктам из этого каталога. Эти требования будут доведены до новых поставщиков, которые будут обеспечивать военных питанием до конца года", - отметила Виктория Виноградова, директор по управлению закупками ДОТ.
Среди ключевых изменений к отдельным категориям продуктов следующие:
- молоко не должно содержать растительных жиров. Ранее такое требование уже ввели к различным видам сыров, сметаны и масла;
- мясо и рыба должны быть в качественной упаковке, в частности, это касается вакуумизации и правильной среды природных газов;
- сосиски и сардельки отныне имеют требования по размеру, а также сырья для их изготовления;
- мясорастительные консервы: гречневая, перловая, рисовая каши с говядиной не должны содержать посторонних примесей;
- овощи и фрукты: стандартизированы размер и форма, а также определен допустимый процент плодов с отклонением от нормы. Эти требования уже были к отдельным плодам ранее, сейчас список расширен;
- ягоды: определена необходимая температура хранения и допустимый процент плодов с отклонением от нормы;
- макаронные изделия: некоторые виды отныне должны быть исключительно из твердых сортов пшеницы. Также для улучшения качества определена массовая доля лома и крошки;
- хлопья должны соответствовать дополнительным физико-химическим показателям, в частности, по проценту доброкачественного ядра. Также появилось разделение на глазированные и неглазированные хлопья для более детального описания продуктов;
- кетчуп и томатная паста отныне имеют определенный процент жира, крахмала и хлоридов.
Напомним:
В июне ДОТ законтрактовал поставщиков питания для ВСУ на второе полугодие. Именно они будут поставлять военным продукты, соответствующие обновленным требованиям.
Экономическая правда