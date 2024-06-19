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Минобороны изменило требования к продуктам для военных

Среда, 19 июня 2024, 12:15 - Виктор Волокита

Министерство обороны утвердило изменения в описания продуктов питания для Вооруженных сил. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственного оператора тыла.

Согласно сообщению, уже с июля ДОТ будет обеспечивать военных по обновленному каталогу.

В пресс-службе также добавили, что главная цель обновления требований к продуктам - улучшение качества и условий хранения. Часть из них также направлена на синхронизацию с рыночными предложениями.

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"Еще в мае изменилось наполнение каталога для ВСУ. Тогда в нем появилось 30 новых позиций в ответ на запрос военных и рынка. 

Часть продуктов переименовали, еще часть удалили, в частности, из-за отсутствия спроса и нерациональных расходов. А на днях Минобороны утвердило ряд обновленных описаний к продуктам из этого каталога. Эти требования будут доведены до новых поставщиков, которые будут обеспечивать военных питанием до конца года", - отметила Виктория Виноградова, директор по управлению закупками ДОТ. 

Среди ключевых изменений к отдельным категориям продуктов следующие:

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  • молоко не должно содержать растительных жиров. Ранее такое требование уже ввели к различным видам сыров, сметаны и масла;
  • мясо и рыба должны быть в качественной упаковке, в частности, это касается вакуумизации и правильной среды природных газов; 
  • сосиски и сардельки отныне имеют требования по размеру, а также сырья для их изготовления;
  • мясорастительные консервы: гречневая, перловая, рисовая каши с говядиной не должны содержать посторонних примесей;
  • овощи и фрукты: стандартизированы размер и форма, а также определен допустимый процент плодов с отклонением от нормы. Эти требования уже были к отдельным плодам ранее, сейчас список расширен;
  • ягоды: определена необходимая температура хранения и допустимый процент плодов с отклонением от нормы;
  • макаронные изделия: некоторые виды отныне должны быть исключительно из твердых сортов пшеницы. Также для улучшения качества определена массовая доля лома и крошки;
  • хлопья должны соответствовать дополнительным физико-химическим показателям, в частности, по проценту доброкачественного ядра. Также появилось разделение на глазированные и неглазированные хлопья для более детального описания продуктов;
  • кетчуп и томатная паста отныне имеют определенный процент жира, крахмала и хлоридов. 

Напомним:

В июне ДОТ законтрактовал поставщиков питания для ВСУ на второе полугодие. Именно они будут поставлять военным продукты, соответствующие обновленным требованиям. 

Экономическая правда

Минобороны война продукты
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