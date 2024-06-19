Организатора растраты зерна на 3,2 миллиона из Госрезерва заочно осудили на 9 лет

Суд заочно назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы исполняющему обязанности гендиректора Ахтырского комбината хлебопродуктов, обвиняемому в растрате зерна подсолнечника общей стоимостью 3,2 млн гривен.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд признал чиновника виновным в злоупотреблениях, которые в ноябре 2020 года привели к растрате зерна подсолнечника путем бесплатного его вывоза с территории филиала без ведома и разрешения владельца в пользу третьих лиц.

Кроме заключения, суд на три года лишил фигуранта права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, также назначил конфискацию имущества.

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Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

Экономическая правда.