Дания выделила 170 миллионов долларов украинской оборонной промышленности

Правительство Дании выделило 170 миллионов долларов на поддержку украинских оружейников, что позволит быстрее закрыть потребности ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минстратегпрома.

"Вчера Дания анонсировала расширение поддержки украинских оружейников еще на 1,2 млрд датских крон - около $170 млн", - говорится в сообщении.

Новый, уже девятнадцатый пакет помощи от Дании дает возможность использовать $170 млн таким образом, чтобы можно было быстро закрыть потребности украинского войска. Механизм реализации этой помощи на прошлой неделе был согласован на заседании Рамштайн и зафиксирован в меморандуме, который подписали Минстратегпром и Минобороны с датским МО.

Реклама:

Ожидается, что первая закупка будет начата уже летом.

Напомним:

Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины.

Реклама:

Экономическая правда.